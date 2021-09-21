В Лос-Анджелесе вручили "Эмми" лучшим сериалам

В Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

Лучшим драматическим сериалом признана "Корона" о жизни британских монархов. "Эмми" за лучшую главную женскую и мужскую роль получили Оливия Колман и Джош О'Коннор, сыгравшие в "Короне" роли Королевы Елизаветы II и принца Чарльза.

Лучшей актрисой второго плана в нем стала Джиллиан Андерсон. Она сыграла Маргарет Тэтчер.

Лучшим комедийным сериалом признана история о незаурядном тренере команды по американскому футболу. "Эмми" взял "Тед Лассо".

Лучшим мини-сериалом стал "Ход королевы" о талантливой шахматистке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.