Выставку драгоценных и магических камней можно посетить в Галерее самоцветов в Москве

В Галерее самоцветов на проспекте Мира работает выставка "Увлекательное путешествие в мир драгоценных и магических камней". Гостям предлагают экскурсии, мастер-классы и розыгрыш призов.

Любителям отечественного кино рекомендуют посмотреть фильм "Красавица". Картина рассказывает о спасении питомцев городского зоосада в блокадном Ленинграде. Расписание сеансов можно найти на сайтах столичных кинозалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.