Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 21:30

Культура

Музыкальная акция прошла в "Доме книги" на Новом Арбате

Музыкальная акция прошла в "Доме книги" на Новом Арбате

"Страсти на эстраде": Игорь Корнелюк

"Кинокульт": "Большая перемена"

"Кафе Эпоха": Наталья Бондарчук и Наталья Варлей

"Это Москва. Люди": Юрий Башмет

"Интервью": Юрий Грымов – о том, зачем люди ходят в театр

Собянин: в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства

Заслуженный артист России Юрий Грымов рассказал о роли театра и культуры

"Моя Москва": Галина Бокашевская. Часть 2

"Страсти на эстраде": Анна Герман

Музыкальная акция прошла в "Доме книги" на Новом Арбате. На сцене с программой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), выступили артисты Москонцерта.

Для посетителей звучали песни времен ВОВ и произведения современных авторов на военную тему. Как рассказал руководитель Москонцерта Илья Бачурин, к празднику для выступлений на разных площадках подготовили самые разнообразные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
культуравидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика