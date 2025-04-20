Музыкальная акция прошла в "Доме книги" на Новом Арбате. На сцене с программой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), выступили артисты Москонцерта.

Для посетителей звучали песни времен ВОВ и произведения современных авторов на военную тему. Как рассказал руководитель Москонцерта Илья Бачурин, к празднику для выступлений на разных площадках подготовили самые разнообразные программы.

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