Москвичам рассказали, куда сходить 19 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 19 декабря. В Театре имени Вахтангова вечером дают спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Н. В. Гоголя.

В театре МДМ состоится премьера спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так". На сцене джаз-клуба Алексея Козлова выступит Лариса Долина и New Blood Big Band. А в комедийной галерее Comedy Gallery проходит выставка картин, аннотации к которым написали стендап-комики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.