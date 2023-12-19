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Новости

19 декабря, 08:30

Культура

Москвичам рассказали, куда сходить 19 декабря

Москвичам рассказали, куда сходить 19 декабря

Москвичам представили развлекательную программу на 19 декабря

Оркестр Мариинского театра даст четыре концерта на сцене зала "Зарядье"

"Тайны кино": "Свадьба в Малиновке", "Афоня", "Мимино", "Табор уходит в небо"

Коллекция Исторического музея пополнилась археологическими сокровищами

"Сити": шоу "Времена года. Вивальди при свечах" пройдет 22 декабря

"Актуальный репортаж": уникальные экспонаты Национального музея музыки

"Сити": концерт группы Uma2rman в ресторане-баре Memo

"Тайны кино": Мухтар, Алый, Шарик и Бим

"Тайны нашей эстрады": как в СССР песню превращали в клип

Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 19 декабря. В Театре имени Вахтангова вечером дают спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Н. В. Гоголя.

В театре МДМ состоится премьера спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так". На сцене джаз-клуба Алексея Козлова выступит Лариса Долина и New Blood Big Band. А в комедийной галерее Comedy Gallery проходит выставка картин, аннотации к которым написали стендап-комики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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