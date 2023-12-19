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Новости

19 декабря, 07:30

Новости

Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

"Мой район. Навигатор": Собянин ввел допгарантию по поддержке исследований лекарств

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма" – Собянин

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

На международной выставке-форуме "Россия" стартовала тематическая программа "Новый год в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в 75-м павильоне для жителей и гостей города пройдут различные концерты и представления, встречи со звездами и мастер-классы. В субботу, 23 декабря посетители смогут пообщаться с хореографом Егором Дружининым, в воскресенье – с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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