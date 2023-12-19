Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

На международной выставке-форуме "Россия" стартовала тематическая программа "Новый год в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в 75-м павильоне для жителей и гостей города пройдут различные концерты и представления, встречи со звездами и мастер-классы. В субботу, 23 декабря посетители смогут пообщаться с хореографом Егором Дружининым, в воскресенье – с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.