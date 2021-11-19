Квартиру Марины Хлебниковой опечатали после пожара

Квартиру певицы Марины Хлебниковой опечатали после пожара. Сама артистка на данный момент находится в реанимации института Склифосовского, ее госпитализировали с ожогами и отравлением дымом. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

Пожар начался накануне вечером. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров на втором уровне квартиры. Прибывшие на место сотрудники МЧС и правоохранительных органов вошли в горящую квартиру и нашли артистку на полу без сознания. Ее сразу госпитализировали в больницу в ожоговое отделение.

По предварительной версии, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.