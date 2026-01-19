Форма поиска по сайту

Новости

19 января, 07:45

Культура

Жителям и гостям столицы рассказали о культурных событиях 19 января

Жителям и гостям столицы рассказали о культурных событиях 19 января

В Москве поздравили столичных актеров с Днем артиста

Театр Олега Табакова возвращает в репертуар спектакль "Номер 13"

Заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

В театре МХТ имени Чехова простились с актером Игорем Золотовицким

Прощание с актером Игорем Золотовицким началось в театре МХТ имени Чехова

День артиста отметят в Музее Победы 17 января

"Интервью": Сергей Угрюмов – о том, к чему привело его жесткое воспитание

Около 80 ледовых шоу пройдут до конца сезона проекта "Зима в Москве"

Всемирный день группы The Beatles отметят 16 января

В Москве можно посетить несколько культурных событий 19 января. В зале имени Чайковского в 19:00 покажут оперу "Иоланта" в авторской версии дирижера Юрия Башмета. Спектакль сочетает фрагменты оперы с монологами о любви и миссии музыки.

В арт-пространстве "Эйфория" открыта мультимедийная выставка, размещенная в 5 зонах на 2 этажах. Ее инсталляции, по замыслу авторов, воздействуют на все органы чувств. На катке в саду имени Н. Э. Баумана пройдут танцы на льду под музыку диджея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигородвидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

