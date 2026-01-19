Жителям и гостям столицы рассказали о культурных событиях 19 января

В Москве можно посетить несколько культурных событий 19 января. В зале имени Чайковского в 19:00 покажут оперу "Иоланта" в авторской версии дирижера Юрия Башмета. Спектакль сочетает фрагменты оперы с монологами о любви и миссии музыки.

В арт-пространстве "Эйфория" открыта мультимедийная выставка, размещенная в 5 зонах на 2 этажах. Ее инсталляции, по замыслу авторов, воздействуют на все органы чувств. На катке в саду имени Н. Э. Баумана пройдут танцы на льду под музыку диджея.

