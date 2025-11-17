Пол Маккартни добавил свой трек к протестному альбому против использования ИИ

Фото: ТАСС/Zuma

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни добавил свой трек к протестному альбому музыкальной индустрии против искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета The Guardian.

Протестный альбом Is This What We Want? ("Это то, чего мы хотим?") включает в себя "немые" композиции множества известных исполнителей, таких как Кейт Буш, Ханс Циммер, Сэм Фендер и многие другие. По замыслу авторов проекта форма песен должна подчеркивать риски, с которыми сталкивается музыкальная индустрия в условиях свободного использования контента ИИ-компаниями.

В треке Маккартни слышны только фоновое шипение и негромкие неразборчивые шумы. Отмечается, что он был среди ведущих деятелей британской музыки, которые выразили обеспокоенность из-за планов министров заключить новое соглашение между людьми творческих профессий и такими компаниями, как Open AI, Google, Anthropic и xAI.

Ранее стало известно, что корпорацию Google обвинили в незаконном отслеживании личных данных пользователей с помощью модели искусственного интеллекта Gemini.

Отмечалось, что компания использует форму поддержки для сбора и хранения информации. В частности, речь шла о личных переписках пользователей в приложениях Gmail и Google Chat, а также о видеоконференциях на платформе Google Meet.

