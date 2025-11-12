Bloomberg: Google обвиняется в слежке за пользователями через Gemini

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Корпорацию Google обвинили в незаконном отслеживании личных данных пользователей с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, передает Bloomberg со ссылкой на материалы дела.

Иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе в штате Калифорния.

По данным агентства, Google использует функцию поддержки Gemini для сбора и хранения информации. В частности, речь идет о личных переписках пользователей в приложениях Gmail и Google Chat, а также о видеоконференциях на платформе Google Meet.

При этом ранее эта функция включалась пользователями вручную, однако с октября была активирована "без ведома или согласия пользователей". Gemini можно отключить с помощью настроек конфиденциальности приложений.

Журналисты уточняют, что Google обвиняется в нарушении закона штата Калифорния о защите персональных данных, принятого в 1967 году.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление на рынке рекламы в Евросоюзе. Штраф наложили в связи с "системным злоупотреблением доминирующим положением". При этом расследование в отношении Google продолжается с 2023 года, однако решение долгое время откладывалось из-за опасений ухудшения отношений с США.