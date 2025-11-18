Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 1

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в Театре в Хамовниках

В Москве прошла презентация книги об Александре Овечкине

"Интервью": Егор Кончаловский – о "необязательных" людях среди кинематографистов

Открытые прослушивания проекта "Музыка в метро" начались в Москве

"Мой район. Место встречи": анимация в Москве с Иваном Охлобыстиным

"Моя Москва": Игорь Ливанов. Часть 2

В киноцентре "Октябрь" открыли третий сезон проекта "Театр в кино"

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября. Например в Московском музее современного искусства открылась выставка "Умный дом. Звуковое искусство в пространстве музея".

В Доме Гоголя на Никитском бульваре жителей и гостей города ждут на концерт классической музыки при свечах. На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Цифровое шоу ART+".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика