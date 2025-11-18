18 ноября, 07:45Культура
Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября
Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября. Например в Московском музее современного искусства открылась выставка "Умный дом. Звуковое искусство в пространстве музея".
В Доме Гоголя на Никитском бульваре жителей и гостей города ждут на концерт классической музыки при свечах. На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Цифровое шоу ART+".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.