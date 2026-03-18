Старт продаж билетов на спектакль "Гамлет" с Юрой Борисовым вызвал ажиотаж

Старт продаж билетов на спектакль "Гамлет" с участием Юры Борисова в МХТ имени Чехова вызвал ажиотаж. Официальная цена на сайте учреждения составляла от 1,5 до 35 тысяч рублей, но свободные места исчезли за 2 часа. Сотни человек занимали очередь с 07:00 и стояли по несколько часов.

Сразу после исчезновения билетов в интернете появились предложения от перекупщиков. Цена на билеты в партер у спекулянтов достигла 165 тысяч рублей. Юристы советуют проверять данные на билетах и приобретать их только на официальных сайтах, чтобы не нарваться на мошенников.

