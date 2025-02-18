"Культура за 100 секунд": зимние кинопоказы проходят на катке на Воробьевых горах

На катке у Дворца пионеров на Воробьевых горах проходят зимние кинопоказы. Гости могут увидеть "Иронию судьбы, или С легким паром!", "Чародеев" с Александром Абдуловым и "Карнавальную ночь" с Людмилой Гурченко. Для детей показывают "Зиму в Простоквашино", "Щелкунчика" и "Снежную королеву". Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

В Московском планетарии 19 февраля состоится концерт "Вселенная Стражей Галактики". На фоне проекции звездного неба прозвучат хиты 70–80-х годов, которые вошли в саундтрек фильма. Начало в 20:00, билеты стоят от 4 000 рублей.

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