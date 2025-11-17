Форма поиска по сайту

17 ноября, 14:30

Открытые прослушивания проекта "Музыка в метро" начались в Москве

Открытые прослушивания проекта "Музыка в метро" начались в Москве

В Москве стартовали открытые прослушивания восьмого сезона популярного проекта "Музыка в метро". В течение пяти дней на Южном речном вокзале жюри, в состав которого вошли известные артисты, продюсеры и представители культурных учреждений, оценит выступления конкурсантов.

На сегодняшний день в "Музыке в метро" участвуют свыше 400 исполнителей, а концерты ежедневно проходят более чем на 40 площадках столичной подземки. Проект не только скрашивает будни пассажиров живой музыкой, но и дает молодым артистам возможность получить хороший старт в профессиональной карьере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

