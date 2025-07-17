Москвичи и туристы смогут посетить "Джазовые четверги" в саду имени Баумана 17 июля

Музыкальное мероприятие "Джазовые четверги" пройдет в саду имени Баумана 17 июля. На сцене прозвучит итальянская и французская музыка в исполнении скрипки и аккордеона.

Кроме того, на улице Введенского состоится мастер-класс "крестики-нолики". Гости смогут создать свою уникальную версию игры, смастерив поле из подручных материалов, придумать необычные фишки вместо стандартных крестиков и ноликов.

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