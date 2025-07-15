Режиссера Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

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Актера театра и кино, кинорежиссера и продюсера Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Гражданская панихида–прощание пройдет в Большом Траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00. Отпевание состоится в храме Воскресения Словущего. По словам супруги режиссера Виктории Исаковой, мероприятие запланировано только для родных и близких.

Мороз скончался в возрасте 68 лет в ночь на 14 июля после болезни. Золотовицкий, который сообщил о смерти актера, не уточнил, какое именно заболевание было у продюсера.

Зрителям актер запомнился ролями в фильмах Принцесса цирка", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Пацаны" и "Лермонтов". Его дебютным режиссерским проектом стала экранизация романа Кира Булычева "Подземелье ведьм".