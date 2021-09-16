Москвичам рассказали о кинопремьерах

На российский экран выходят очередные кинопремьеры.

В прокат выходит новая экранизация легендарного фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". Сага 36 лет назад оказалась в руках Дэвида Линча. Сейчас к ней приложил руку Дени Вильнев.

Есть подходящая премьера и для самых маленьких – мультфильм "Литл гром". Это история про маленького индейца из популярных швейцарских комиксов 70-х.

В Сети появился первый трейлер спортивной драмы "Чемпион мира". В главных ролях Константин Хабенский и Иван Янковский. Фильм рассказывает историю о знаменитом шахматном матче между гроссмейстером Виктором Корчным и чемпионом мира Анатолием Карповым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.