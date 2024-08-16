В Москве стартовал международный кинофестиваль "Будем жить"

С 15 по 25 августа в Москве будет проходить международный кинофестиваль "Будем жить", в рамках фестиваля покажут 40 картин, среди них короткометражки, документальное кино и сериалы.

17 августа с 15:00 в открытом кинотеатре-шатре на Поклонной горе пройдет показ короткометражек, снятых детьми. А 18 августа в 17:00 в библиотеке имени Эйзенштейна покажут фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды". Там же, только в 19:00 пройдет показ фильма "И жили они долго и счастливо или почему динозавры вымерли".

Во дворе музея Москвы на Зубовском бульваре пройдет фестиваль "Мосвинтаж" – блошиный рынок старинных и ремесленных товаров. За прилавками стоят антиквары, там можно найти цветной хрусталь, украшения, советские игрушки и еще много того, что было создано в прошлом и позапрошлом веке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.