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16 августа, 08:00

Культура

В Москве стартовал международный кинофестиваль "Будем жить"

В Москве стартовал международный кинофестиваль "Будем жить"

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С 15 по 25 августа в Москве будет проходить международный кинофестиваль "Будем жить", в рамках фестиваля покажут 40 картин, среди них короткометражки, документальное кино и сериалы.

17 августа с 15:00 в открытом кинотеатре-шатре на Поклонной горе пройдет показ короткометражек, снятых детьми. А 18 августа в 17:00 в библиотеке имени Эйзенштейна покажут фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды". Там же, только в 19:00 пройдет показ фильма "И жили они долго и счастливо или почему динозавры вымерли".

Во дворе музея Москвы на Зубовском бульваре пройдет фестиваль "Мосвинтаж" – блошиный рынок старинных и ремесленных товаров. За прилавками стоят антиквары, там можно найти цветной хрусталь, украшения, советские игрушки и еще много того, что было создано в прошлом и позапрошлом веке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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