15 августа, 15:03M24.RU
Организаторы рассказали о проведении конкурса "Успешный патент"
15 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Успешный патент": всероссийский конкурс изобретателей и разработчиков".
Перед журналистами выступили:
- директор ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Неретин;
- начальник отдела по интеллектуальной собственности нефтегазохимической компании Мария Богомолова;
- кандидат биологических наук, научный специалист лаборатории репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Григорьева.