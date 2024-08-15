Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

15 августа, 15:03

M24.RU

Организаторы рассказали о проведении конкурса "Успешный патент"

Организаторы рассказали о проведении конкурса "Успешный патент"

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15 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Успешный патент": всероссийский конкурс изобретателей и разработчиков".

Перед журналистами выступили:

  • директор ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Неретин;
  • начальник отдела по интеллектуальной собственности нефтегазохимической компании Мария Богомолова;
  • кандидат биологических наук, научный специалист лаборатории репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Григорьева.
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