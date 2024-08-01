Герой России Антон Шкаплеров представил выставку космических фотографий

Фото: Елизавета Коровина

На центральной аллее парка "Северное Тушино" 1 августа начала свою работу уличная планшетная выставка фотографий, которые летчик-космонавт Антон Шкаплеров сделал на земной орбите, сообщает Агентство "Москва".

За время своих четырех полетов в космос Герой России собрал большую коллекцию уникальных фотоснимков, среди которых – селфи в открытом космосе и знаковые места нашей планеты, снятые с околоземной орбиты. По словам Шкаплерова, идея представить свои фотоработы москвичам стала следствием тех эмоций, которые он испытал, впервые увидев Землю из космоса.

"Это было великолепно, и я захотел показать красоту Земли другим людям. В том числе для того, чтобы они понимали: нашу планету нужно ценить и беречь", – отметил Антон Шкаплеров.

В честь открытия выставки космонавт провел для жителей Северного Тушино авторскую экскурсию, рассказав при каких обстоятельствах был сделан тот или иной снимок планеты из космоса. На планшетах участники экскурсии смогли увидеть снимки Аральского моря и Курильских островов, Камчатки, Байкала, Москвы и Сочи, вулкана Мауна-Кеа, комплекса пирамид в Гизе и других мест. Особое внимание автор уделил видам Крыма и Севастополя – города, где он родился.

Посетители проявили живой интерес и задавали вопросы о полетах. В частности, спрашивали про съемки фильма "Вызов", в котором Антон Шкаплеров участвовал в качестве командира корабля, доставившего съемочную группу на МКС.

Выставка "Земля в иллюминаторе" организована в рамках фотопроекта Музея космонавтики и музейно-паркового комплекса "Северное Тушино" и продлится до 31 августа. Вход свободный.

Ранее в программе "Играй в Москву" создали новый маршрут "Созвездие шифров", который был совместно разработан столичным комитетом по туризму, Музеем космонавтики и Музеем криптографии. В него включили 28 точек, при прохождении которых жителям и гостям Москвы предстоит выполнить задания. Во время игры они познакомятся с историей освоения космоса, смогут потрогать настоящие метеориты и увидеть скафандр Юрия Гагарина.

