В программе "Играй в Москву" появился новый маршрут "Созвездие шифров"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В программе "Играй в Москву" создан новый маршрут "Созвездие шифров", который совместно разработали столичный комитет по туризму, Музей космонавтики и Музей криптографии, передает портал мэра и правительства города.

В маршрут были включены 28 точек, при прохождении которых жителям и гостям Москвы предстоит выполнить задания. Во время игры они познакомятся с историей освоения космоса, смогут потрогать настоящие метеориты и увидеть скафандр Юрия Гагарина, а также научатся читать зашифрованные послания. Также маршрут поможет им выяснить, как проходил полет первого космонавта и как возникла Вселенная. Кроме того, игрокам предстоит познакомиться с азбукой Морзе и шифром Цезаря.

Основную часть заданий тем, кто захочет пройти маршрут, предстоит выполнить в Музее космонавтики и Музее криптографии. Участникам также предстоит посетить Останкинскую башню.

Для прохождения маршрута необходимо скачать карту с заданиями на официальном сайте. Ее также можно бесплатно получить в туристско-информационных центрах Москвы, гостиницах и музеях.

Во время выполнения интерактивных заданий участники должны буду собирать специальные наклейки. После заполнения карты игроки смогут получить в Музее криптографии или туристско-информационном центре Москвы сувениры.

Между тем с начала лета в чемпионате "Камень, ножницы, бумага" приняли участие порядка 83 тысяч человек. Всего в суперфинал чемпионата прошли 22 участника, а за главный приз 8 сентября поборются 48 человек. Принять участие в отборочных турах можно до 7 сентября включительно.

