16 февраля, 07:45

Балет "Планида" покажут в Малом театре 16 февраля в Москве

"Сити": выставка "Августейшие. Куклы" в Пушкинском музее

Спектакль "Моня Цацкес – знаменосец" показали в театре "Шалом"

Актер Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из колонии

"Сити": улица Бауманская

В Москве пройдет премьера нового фильма режиссера Богданова "Красавица"

Михаил Ефремов впервые после колонии вышел на сцену

"Интервью": Сергей Епишев – о бизнесе

Ракова сообщила о начале четвертого сезона фестиваля "Живая сцена" в Москве

Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет

Несколько культурных мероприятий пройдут в Москве 16 февраля. В Малом театре покажут балет "Планида" из трех одноактных постановок: "Русский характер" о героизме советского народа, "Франческа да Римини" по поэме Данте и "Нерв" о смене способов коммуникации с людьми.

В Музее русского импрессионизма открыта выставка "Под маской" с панорамой карнавалов и маскарадов XIX и XX веков. В парке "Зарядье" представили масштабный проект "200 лет. Юбилейная выставка университета имени Строганова", которую впервые покажут вне стен учебного заведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

