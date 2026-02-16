16 февраля, 07:45Культура
Балет "Планида" покажут в Малом театре 16 февраля в Москве
Несколько культурных мероприятий пройдут в Москве 16 февраля. В Малом театре покажут балет "Планида" из трех одноактных постановок: "Русский характер" о героизме советского народа, "Франческа да Римини" по поэме Данте и "Нерв" о смене способов коммуникации с людьми.
В Музее русского импрессионизма открыта выставка "Под маской" с панорамой карнавалов и маскарадов XIX и XX веков. В парке "Зарядье" представили масштабный проект "200 лет. Юбилейная выставка университета имени Строганова", которую впервые покажут вне стен учебного заведения.
