В Москве проходит предпремьерный показ фильма "Кукольный дом" режиссера Ольги Беляевой. Сюжет картины рассказывает историю чувств шестилетнего мальчика к актрисе.

В 80-е годы по пьесе Ибсена с одноименным названием "Кукольный дом" снимали спектакль, главную роль в котором играла актриса Лариса Малеванная. Ее встретил юный мальчик, который всячески старался привлечь внимание. В итоге между ними завязалась нежная дружба. Хотя ребенок был убежден – это настоящая любовь.

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