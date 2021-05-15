На концерте воссоединившейся группы "Кино" прозвучал его оцифрованный голос. Концерт прошел на московской "ЦСКА Арене".

Музыканты собрались впервые за 30 лет. На сцене выступили гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, которые играли в группе в разное время.

Но представить "Кино" невозможно без ее солиста Виктора Цоя, погибшего 30 лет назад. На концерте прозвучал его оцифрованный с разных записей голос. На заднем плане в это время показывали как архивные, так и новые съемки группы.

Музыканты повторят выступление в столице еще сегодня и завтра, а затем отправятся в другие города.