Полиция проверяет данные о граффити с изображением флага Белоруссии на стене памяти Цоя

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Столичная полиция ведет проверку информации о граффити с изображением белорусского флага на стене памяти Виктора Цоя, которая находится в центре Москвы. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ОМВД России по району Арбат от сотрудников полиции поступила информация о том, что в ходе патрулирования по адресу Кривоарбатский переулок, дом 3, на стене памяти Виктора Цоя обнаружен рисунок, похожий на Белорусский флаг, рисунок был устранен уборщиками", – поделился источник.

Ранее у посольства Белоруссии в Москве собрались люди, которых беспокоит ситуация в соседней стране. Они приходили к зданию диппредставительства в белой одежде и приносили белые цветы.

