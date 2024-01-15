Выставка "Автор неизвестен. Коснуться главного" продлится до 21 января

Выставка "Автор неизвестен. Коснуться главного" в Музее русского импрессионизма будет работать до 21 января. Экспозиция разделена на семь тематических разделов: свет, цвет, композиция, форма, фактура, точка и линия, движение и звук.

Примечательно, что создатели выставки не называют авторов работ. Некоторые мастера намеренно скрывали свои имена, другие – затерялись в истории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.