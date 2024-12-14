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14 декабря, 23:15

Культура

В столице состоялась премьера фильма "Есть такая профессия – военный корреспондент"

В столице состоялась премьера фильма "Есть такая профессия – военный корреспондент"

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В Москве состоялась премьера фильма "Есть такая профессия – военный корреспондент", который рассказывает о тех людях, которые несут правду о происходящем в зонах боевых действий.

Мероприятие прошло в медиастудии "Зарядье". В первой серии зрители увидят работу советских и российских военкоров от времен Великой Отечественной войны до Афганской и Чеченских войн.

Вторая серия фильма полностью посвящена тем, кто работал и работают в зоне СВО и в Сирии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравидеоЕкатерина Кузнеченкова
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