В столице состоялась премьера фильма "Есть такая профессия – военный корреспондент"

В Москве состоялась премьера фильма "Есть такая профессия – военный корреспондент", который рассказывает о тех людях, которые несут правду о происходящем в зонах боевых действий.

Мероприятие прошло в медиастудии "Зарядье". В первой серии зрители увидят работу советских и российских военкоров от времен Великой Отечественной войны до Афганской и Чеченских войн.

Вторая серия фильма полностью посвящена тем, кто работал и работают в зоне СВО и в Сирии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

