На Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Уэса Андерсона и Мартина Скорсезе

Режиссер Мартин Скорсезе впервые с 1986 года повезет свою картину в Канны. Лента "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро рассказывает о расследовании убийств в начале XX века из-за найденной в США нефти.

Не менее долгожданна и другая картина – новый фильм про Индиану Джонса. Режиссером ленты стал Уэс Андерсон. Обе ленты участвуют в фестивале вне конкурса, а значит на награды не претендуют.

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