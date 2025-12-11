"Электротеатр Станиславский" представит спектакль "Марьино поле". Это история о том, как прошлое продолжает жить в людях, и что настоящая сила человека – в его способности помнить и ждать.

В центре повествования – три женщины, чей жизненный путь напоминает паломничество. Однако, совершают они его сквозь миры. Язык постановки балансирует на грани фольклора, мистерии и абсурда. Увидеть спектакль можно будет 12 и 13 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

