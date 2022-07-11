Новый сериал "Обитель зла" выйдет на малые экраны 14 июля

"Обитель зла" возвращается на экраны 14 июля, но теперь в формате сериала и без актрисы Милы Йовович. В центре сюжета все та же корпорация Амбрелла. Она занимается секретными разработками в области биологического оружия, которое в итоге приведет планету к зомби-апокалипсису.

Действие развивается параллельно в двух временных слоях. В одном сестры Джейд и Билли узнают, что их отец разрабатывает нечто ужасное. А в настоящем времени взрослой Джйед приходится сражаться с армией зомби, чтобы выжить.

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