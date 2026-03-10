Выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" открылась в центре "Зотов"

В центре "Зотов" открылась экспозиция "Дзига Вертов. Киноглаз". Посетители увидят гениального режиссера в роли реформатора. В начале века, когда индустрия только зарождалась, он призывал отказаться от игрового кино и снимать реальность.

Также 10 марта можно увидеть работы народного художника России Василия Нестеренко. Они выставлены в галерее его имени в зале "Домик Чехова". Так как сейчас проходит Московская музейная неделя, вход сделали бесплатным, но нужна предварительная регистрация.

