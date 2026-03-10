Форма поиска по сайту

10 марта, 07:45

Культура

Выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" открылась в центре "Зотов"

Международный женский день отметили в кинопарке "Москино"

В Национальном центре "Россия" 8 марта покажут спектакль "Русские сезоны. Весна"

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

В Театре на Юго-Западе состоялась премьера спектакля "Последняя женщина сеньора Хуана"

Театр сатиры организовал выставку к 85-летию со дня рождения артиста Миронова

В столице начался кастинг моделей для участия в Неделе моды

Московская неделя моды начнется через 7 дней

В центре "Зотов" открылась экспозиция "Дзига Вертов. Киноглаз". Посетители увидят гениального режиссера в роли реформатора. В начале века, когда индустрия только зарождалась, он призывал отказаться от игрового кино и снимать реальность.

Также 10 марта можно увидеть работы народного художника России Василия Нестеренко. Они выставлены в галерее его имени в зале "Домик Чехова". Так как сейчас проходит Московская музейная неделя, вход сделали бесплатным, но нужна предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигородвидеоНаиль ГубаевПолина Брабец

