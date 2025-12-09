В Театре Российской Армии прошло мероприятие "Скажи Героям спасибо!"

В Театре Российской Армии прошло итоговое мероприятие Всероссийского юнармейского форума "Скажи Героям спасибо!". Члены патриотической организации могли встретиться с теми, кто ежедневно проявляет мужество и героизм в зоне специальной военной операции.

Среди участников были ветераны, представители молодежных военно-патриотических объединений и клубов, а также более 260 юнармейцев из всех регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.