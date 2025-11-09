Выставка о Битве за Москву открылась на Красной площади

На Красной площади проходит выставка, посвященная годовщине знаменитого парада 7 ноября 1941 года. Экспозиция включает десять тематических зон, которые охватывают различные аспекты жизни Москвы в период Битвы за Москву.

На выставке представлена боевая техника, стоявшая на защите столицы, рассказывается об организации обороны и работе культурных учреждений. Отдельная экспозиция посвящена защите неба над городом от вражеских бомбардировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.