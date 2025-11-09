Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 12:30

Культура

Выставка о Битве за Москву открылась на Красной площади

Выставка о Битве за Москву открылась на Красной площади

"Кинокульт": "Зеленый фургон"

Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году

Выставка в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года открылась на Красной площади

Скончался народный артист России Владимир Симонов

Подготовка к зимним показам балета "Щелкунчик" началась в Москве

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

На сцене Театра на Цветном покажут постановку Театра классического балета

Театр классического балета приглашает на постановку "Сотворение мира"

"Откройте, Давид": Андрей Максимов

На Красной площади проходит выставка, посвященная годовщине знаменитого парада 7 ноября 1941 года. Экспозиция включает десять тематических зон, которые охватывают различные аспекты жизни Москвы в период Битвы за Москву.

На выставке представлена боевая техника, стоявшая на защите столицы, рассказывается об организации обороны и работе культурных учреждений. Отдельная экспозиция посвящена защите неба над городом от вражеских бомбардировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоЕкатерина КузнеченковаДемид Густов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика