Новый арт-объект появился в Москве

Матрешки в кокошниках появились напротив гостиницы "Украина". Это новый московский арт-объект.

Как рассказали авторы идеи, фигуры разного роста – это этапы развития человека, а фигурные головные уборы – метафора "многогранности и тонкости русской души".

Сами матрешки сделаны из зеркального материала. В описании арт-объекта авторы взяли цитату Пушкина и предлагают остановиться и почувствовать момент "здесь и сейчас". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.