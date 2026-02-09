Москвичам рассказали, куда можно сходить в рамках Музейной недели

В рамках Музейной недели москвичей ждут в музее-панораме "Бородинская битва". Здесь можно увидеть панораму сражения, созданную баталистом Францем Рубо к 100-летию Бородинской битвы, а также тематические выставки "Не более Александра..." и "Армия двунадесяти языков", которые посвящены европейским походам Наполеона Бонапарта.

Культурную программу продолжит опера "Евгений Онегин" на сцене Музыкального театра Станиславского. Тем, кто хочет увидеть столицу с нового ракурса, предлагается посетить автобусную экскурсию "Огни ночной Москвы". Пассажиры проедут по подсвеченным улицам и узнают историю городской иллюминации.

