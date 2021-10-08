"Современник" открыл фотовыставку в метро "Воробьевы горы"

"Современник" открыл фотовыставку в метро, на станции "Воробьевы горы". Она посвящена 65-летию театра, и называется "Встречи/расставания". Можно увидеть редкие документальные кадры из ретро спектаклей, таких как "Вечно живые", "Пять вечеров", "Двое на качелях", "Вкус черешни", "Чайка", "Валентин и Валентина", "С любимыми не расставайтесь".

Место проведения неслучайно. По словам организаторов, "Воробьевы горы", как и другие старые станции, такое же пространство встреч и расставаний, неповторимых по своей внутренней драматургии. Выставка продлится до 1 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.