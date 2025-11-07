Форма поиска по сайту

07 ноября, 17:40

Музей под открытым небом "Город живых историй" открылся на Красной площади

На Красной площади начал работу музей под открытым небом "Город живых историй". Экспозиция посвящена 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года.

Центральной темой выставки стали судьбы представителей ратных династий, которые из поколения в поколение стояли на защите нашей страны. Гости могут совершить путешествие по десяти тематическим зонам, объединенным в единую живую историю.

Например, раздел "Авиационный щит столицы" посвящен защите воздушного пространства Москвы в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть модели самолетов, элементы аэростатов, фотографии летчиков и их личные вещи.

В зоне "Город-крепость" воссоздали систему жизнеобеспечения осажденной столицы, а в блоке "Московская пресса" показано, как работали в те дни журналисты и военные корреспонденты. Отдельные разделы посвятили промышленности, культуре, науке и личным историям тысяч людей, чей повседневный труд стал настоящим подвигом.

Особое место в экспозиции заняла историческая техника. На Красной площади представлены более 50 экспонатов. Среди них – танки Т-34 и Т-37, ночной бомбардировщик У-2 и самоходная установка СУ-76.

Интересные факты об экспонатах, которые ждут москвичей и туристов в сердце столицы, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

