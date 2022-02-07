На этой неделе в прокат выходит фильм "Смерть на Ниле" от режиссера Кеннета Брана. Это новая экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи.

По сюжету детектив Пуаро едет отдыхать в Египет, где знакомится с богатой девушкой Линнет. Она только что отбила возлюбленного у подруги и вышла за него замуж. Но подруга просто так не сдается и начинает преследовать пару.

В целях безопасности Линнет просит Пуаро поехать с ней и мужем в свадебное путешествие на шикарном пароходе. Однако вскоре после начала круиза Линнет находят мертвой. Ее убийство и придется раскрыть детективу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.