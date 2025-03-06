Выставка московской скульптуры открылась в галерее Андрея Тыртышникова. В экспозиции "Герои нашего времени" представлены работы ведущих мастеров и молодых авторов. При этом жанры совершенно разные: от портрета в стиле реализм до абстрактных композиций.

Выставка стала возможностью для гостей увидеть, как классика соединяется с новыми тенденциями, а современные художники осмысляют образ человека и окружающего мира через скульптуру.

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