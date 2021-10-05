Россияне узнали песню "В лесу родилась елочка" в гимне тихоокеанской страны

Россияне теперь знают, что может общего между Федеративными штатами Микронезии и новогодними утренниками. Кто-то из пользователей в Сети обратил внимание, что гимн государства очень похож на знакомую всем с детства мелодию "В лесу родилась елочка".

Как выяснилось, гимн был утвержден в 1991 году. А за основу взяли музыку немецкой студенческой песни Ich hab' mich ergeben. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.