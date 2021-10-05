Ракету "Союз", которая выведет на орбиту корабль со съемочной группой, допустили к пуску

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Государственная комиссия допустила к пуску ракету-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" с первым в истории киноэкипажем на борту. Помимо космонавта Антона Шкаплерова, на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" топливом и пуск. Он запланирован в 11:55:02 мск", – говорится в официальном аккаунте "Роскосмоса" в Twitter.

Накануне государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-19". В состав дублирующего экипажа попали космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Запуск космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту можно будет увидеть 5 октября в прямом эфире в "Москино Космос" и на Первом канале. Планируется, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.

Они планируют снять на орбите первый в истории художественный фильм. Картина получила рабочее название "Вызов". Лента расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.

