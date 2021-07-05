На экраны выйдет фильм вселенной Marvel "Черная вдова"

В четверг выходит долгожданный фильм вселенной Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. Еще задолго до премьеры картина попала в список 100 самых популярных новинок на крупнейшем в мире веб-сайте о кинематографе.

Фанаты смогут больше узнать о тайной советской организации по подготовке супершпионов из воспоминаний Наташи Романофф. По сюжету она приезжает в Будапешт, чтобы разобраться со своим прошлым и встречается там с приемными родителями и сестрой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.