Разрезанную на кусочки картину Бэнкси снова выставили на аукцион

"Девочка с воздушным шаром" спустя три года снова попала на аукцион, но уже под новым именем. Наполовину разрезанная шредером картина Бэнкси теперь зовется "Любовь в мусорном баке". Она может уйти с молотка за 6 миллионов фунтов стерлингов. Нынешняя владелица работы сказала, что "пришло время отпустить картину".

В прошлый раз испорченный шедевр оценили в целый миллион фунтов стерлингов – это более 10 миллионов рублей. Главная интрига, что в этот раз произойдет с картиной. Аукцион Sotheby’s состоится в Лондоне 14 октября.

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