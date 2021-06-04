Сразу несколько режиссеров из России поборются за победу на кинофестивале в Каннах

Русское кино захватывает Канны. Фильм Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу кинофестиваля.

"Петровы в гриппе" – экранизация романа Алексея Сальникова. Картину режиссер снял по собственному сценарию, когда вышел из-под домашнего ареста по делу о "Седьмой студии". Одну из главных ролей в фильме сыграла Чулпан Хаматова.

В программу "Особый взгляд" фестиваля включили работу еще одного российского режиссера – "Дело" Германа-младшего. Фильм снят в одной декорации. Героя по сюжету преследует мэр за пост в соцсетях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.