Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 20:15

События

38-я Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ

38-я Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ

Актер Миша Гурай рассказал, какой известный образ он хотел бы примерить на себе

Организаторы рассказали о программе 38-й Московской международной книжной ярмарки

Актер Миша Гурай рассказал, от каких ролей он отказывается

Писатель Александр Цыпкин рассказал о работе над сериалом "Беспринципные"

На Киностудии им Горького расскажут о тайнах создания легендарных фильмов

На ВДНХ открылась Московская международная книжная ярмарка

Московский Театр сатиры открыл 102-й сезон

Поклонников романа "Парфюмер" пригласили на спектакль на Патриарших прудах

Спектакль по роману "Парфюмер" покажут на Патриарших прудах в Москве

От комиксов про Шуфутинского до индийской мифологии: в столице уже в 38-й раз открылась Московская международная книжная ярмарка. В этом году главный книжный форум страны вернулся на свою историческую площадку: павильон № 57 на ВДНХ. Именно здесь ярмарка впервые прошла в 1977 году.

В мероприятии участвуют более 300 издательств и распространителей книг из России и ряда других стран – Белоруссии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Северной Кореи. Почетным гостем ярмарки стала Индия. Ее представители привезли в Москву более 2 500 изданий – как на государственных языках Индии, так и переведенных на русский язык.

Какие интересные новинки можно приобрести на ярмарке? Чем книжный форум удивит самых взыскательных читателей? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
культурагородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика