38-я Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ

От комиксов про Шуфутинского до индийской мифологии: в столице уже в 38-й раз открылась Московская международная книжная ярмарка. В этом году главный книжный форум страны вернулся на свою историческую площадку: павильон № 57 на ВДНХ. Именно здесь ярмарка впервые прошла в 1977 году.

В мероприятии участвуют более 300 издательств и распространителей книг из России и ряда других стран – Белоруссии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Северной Кореи. Почетным гостем ярмарки стала Индия. Ее представители привезли в Москву более 2 500 изданий – как на государственных языках Индии, так и переведенных на русский язык.

Какие интересные новинки можно приобрести на ярмарке? Чем книжный форум удивит самых взыскательных читателей? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.