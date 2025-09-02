В столице пройдет премьера сериала по мотивам картины "Москва слезам не верит"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первую серию нового сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" покажут на Болотной площади. Премьера состоится 6 сентября в 19:00, сообщает портал мэра и правительства столицы.

За час до начала показа пройдет автограф-сессия актеров Рузиля Минекаева и Марии Камовой (Маш Милаш). Режиссерами мелодрамы стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Камова, а повзрослевших – Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. В сериале также снялись Минекаев, Иван Янковский, Милош Бикович, Федор Бондарчук и другие актеры.

Сценарий был создан по мотивам советской кинокартины, однако в нем действие происходит в начале 2000-х годов. Главная героиня Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Выжить в столице девушке помогают новые подруги. Спустя 20 лет судьба дарит героиням еще один шанс на счастье.

"Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов 1940–1950-х годов. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась", – поделилась Долматовская.

Как в свою очередь отметил Крыжовников, линия главной героини очень похожа на ту, что была у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая".

"Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста и строителя, – в общем, все по-другому", – добавил режиссер.

В сериале можно будет увидеть узнаваемые и популярные места Москвы. Например, в кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр "Останкино" и Пушкинская площадь. В съемках массовой сцены на Тверском бульваре участвовали 200 танцоров и более 100 актеров, а часть музыкальных номеров сняли на площадках кинопарка "Москино".

Кроме того, Москва оказала поддержку в проведении съемочного процесса. Кинокомиссия Москино обеспечила съемки самой масштабной сцены для столицы с момента создания фильма "Стиляги" в 2008 году.

Организация съемок на улицах Москвы также прошла при поддержке кинокомиссии. Перекрытия дорожного движения помогли организовать специальные сотрудники.

В пресс-службе московского кинокластера подчеркнули, что комиссии удалось провести массовые съемки без нарушения основных жизненных процессов в центре города.

Показ пройдет при поддержке проектов "Сделано в Москве" и "Молодежь Москвы" в рамках проекта "Лето в Москве".

