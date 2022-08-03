Вышел трейлер мини-сериала "Я есть Грут"

Для фанатов киновселенной Марвел выйдет мини-сериал "Я есть Грут". Он посвящен одному из героев фильма "Стражи галактики". Сериал расскажет историю взросления полюбившегося многим персонажа.

Малыш Грут уже появлялся во второй части "Стражей галактики". Он сразу стал любимцем зрителей. В сериале пять серий. Юный Грут будет путешествовать по галактике и встречаться с разными ее обитателями. Озвучивал Грута в оригинале Вин Дизель, хотя после всех обработок и наложенных эффектов его голос сложно узнать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.