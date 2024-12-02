Большой театр начнет продавать билеты на "Щелкунчика" утром 2 декабря

Большой театр начнет продавать билеты на новогодний балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00. Минимальная стоимость в "полной категории" составит 5 тысяч рублей. Столько же придется заплатить по программам "Пушкинская карта", "Места низкой ценовой категории" и "60 плюс".

При этом дешевле всего билеты обойдутся участникам программы "Молодежный". Горожане от 14 до 22 лет смогут приобрести его всего за 1 250 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.