Скульптуру "Большая глина №4" в центре Москвы полностью разобрали. Демонтаж занял пять дней. Все части арт-объекта упаковали. Они ждут отправки.

Скульптура была расположена у Дома культуры "ГЭС-2". Она простояла там с 2021 года и вызывала неоднозначные отклики из-за необычной формы. Работа скульптора Урса Фишера – это кусочки глины, размятые рукой художника, многократно увеличенные и отлитые в алюминии.

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