Юбилей "Москонцерта" отметили в киноконцертном зале "Эльдар". Для гостей организовали экскурсию по залу, пресс-конференцию с артистами и руководителями организации, а также развлекательную программу.

Только в прошлом году "Москонцерт" провел 183 программы, которые посетили более 42 тысяч зрителей. В честь 95-летия артисты организации уже готовят различные мероприятия и масштабное выступление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

