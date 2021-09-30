ТЦ "Авиапарк" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

В Москве усилили контроль за масочным режимом. Нарушения выявили в торговом центре "Авиапарк". Теперь ТЦ грозит закрытие на 90 суток, сообщает Объединение административно-технических инспекций.

За масочный контролем следят и в транспорте. Инспекторы проверяют, чтобы пассажиры носили средства защиты правильно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.